E' morta Carla Liberti, 37 anni

È morta a Nola Carla Liberti, 37 anni, mamma di un bimbo, Gaetano di 10 anni, effettiva dell'Esercito a Vercelli e moglie di Marco Albanese, allenatore delle giovanili della Pro Vercelli (ma in passato anche di altre società).

Vercelli, la Vercelli calcistica e Nola, quindi, piangono la giovane donna che da qualche anno lottava per la vita.

Sulla sua pagina di facebook il commosso ricordo del marito Marco Albanese.

“Undici anni possono essere pochi per qualcuno ma non per noi, che avevamo deciso di vivere la nostra vita sempre con il sorriso sulle labbra e rispettandoci a vicenda, grazie a te ho imparato tanto, mi hai aiutato a superare le difficoltà della vita senza che ti lamentassi mai, come se fossi io a dover lottare contro questo male, Vitarella nostra anche se non potrai più farlo materialmente continua a guidarci verso la giusta via abbiamo bisogno della tua guida”.

Questo invece il comunicato della Associazione delle Volòire.

“Un nuovo doloroso accadimento colpisce ancora la collettività della Associazione delle Volòire.

Se in qualche modo, tutto da verificare, l'età o le vicissitudini possono attenuare o quasi ammorbidire la pena, in questo caso siamo di fronte ad una ferita dolorosissima. Nel pieno della maturità dei Suoi trentasette anni, dopo una implacabile malattia, nella notte ci ha lasciato Carla Liberti effettiva al Reggimento dal 2008 ed in servizio quale graduato Aiutante di Sanità, moglie del Caporal Maggiore Capo Marco Albanese effettivo ed in servizio al Reggimento. Hanno un figlio di dieci anni che si chiama Gaetano.

L'estremo saluto sarà reso domani 8 agosto alle ore 10.00 nel Duomo di Nola (Napoli)

Il Presidente e tutta l'Associazione partecipano al lutto.”

La notizia è stata data anche dalla Pro Vercelli.

Tutta la F.C. Pro Vercelli 1892 esprime la propria vicinanza a Marco Albanese, nostro allenatore del settore giovanile.

“Le più sentite condoglianze alla famiglia per la scomparsa della moglie Carla”.

Sulla pagina facebook di Marco Albanese continuano, numerose, le testimonianze di vicinanza al grande dolore del marito e del piccolo Gaetano.

A loro le condoglianze di questa testata.