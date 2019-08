Domani al Piola amichevole con il Borgosesia

Mercato

Prosegue, dunque, la trattativa per Tommaso Nobile al Carpi. Vedremo nei prossimi giorni.

C'è la coda, invece, per Massimiliano Gatto, svincolato dopo l’ultima stagione alla Pro Vercelli, (35 presenze). Lo voglio squadre di C (Carrarese e Como) e dalla B (Cittadella e Juve Stabia). Per lui l'anno scorso un campionato da protagonista condito da 35 presenze.

Sangiorgi

Il probabilissimo intervento chirurgico al ginocchio lo terrà lontano per alcuni mesi. Sangiorgi, Iezzi, De Marino: dovevano essere i giovani su cui puntare per l'attuale stagione. E invece bisognerà aspettare.

Amichevole

In vista della gara di Coppia Italia, sabato alle 18,30 infatti la Pro Vercelli è impegnata ad Ascoli, domani, giovedì, alle 17,30 è prevista una gara amichevole con il Borgosesia. Ingresso gratuito.