Strade e marciapiedi nuovi: agosto di lavori a Gattinara

Una nuova pavimentazione e una rete di sottoservizi completamente rinnovata. Così oggi si presenta corso Vercelli, dopo un importante intervento di riqualificazione che sta giungendo al termine.

Questo però è solo uno dei tanti cantieri avviati per rendere più bella e accogliente Gattinara. Oltre a corso Vercelli, infatti, è stata completamente rinnovata la pavimentazione dei portici che ha visto la sostituzione della pavimentazione in palladiana, usurata e scivolosa, soprattutto nelle giornate di pioggia, con una nuova in pietra. E ancora nuovi lampioni a led nelle vie del centro per risparmiare sulla bolletta e allo stesso tempo rispettare l’ambiente.

«Siamo molto soddisfatti di questi interventi – spiega il sindaco Daniele Baglione – certamente, ogni volta che si lavora su strada si creano dei disagi, che abbiamo cercato ovunque di contenere al massimo, ma il risultato finale merita davvero la pazienza di tutti. Gli interventi per rendere più bella la nostra città però non sono terminati, abbiamo infatti avviato il piano di asfaltature delle vie e dei marciapiedi proprio in questi giorni».

Hanno preso il via, infatti, i primi lavori di asfaltatura dei marciapiedi di San Bernardo e di corso Valsesia e proseguiranno con le asfaltature di alcune strade. Un programma che prevede la riqualificazione, nel corso dei prossimi due anni, di tutte le strade ammalorate che necessitano di manutenzione, perciò poco a poco verranno sistemate tutte le zone che ci sono state segnalate negli anni.

«Oltre agli interventi che interessano strade e marciapiedi, - continua Baglione -, in queste settimane, si è messo mano alla riqualificazione dell’area all’ingresso dell’ex ospedale San Giovanni Battista, che oggi ospita l’importante centro di prevenzione della Fondazione Tempia, con due aiuole dove presto sarà installata una nuova pensilina; alla riqualificazione della ripa di fronte alla chiesetta della Madonna degli Orti con lagerstroemia e ortensie e una nuova staccionata in legno per garantire una maggiore sicurezza, anche nell’area cimiteriale è stata realizzata una nuova staccionata, una nuova illuminazione a led che si attendeva da anni e nuove telecamere per la videosorveglianza».