Salugea: solo i migliori integratori 100% naturali

Nell’immaginario di chi li assume, gli integratori alimentari forniscono un supporto per mantenere lo stato di salute, migliorare le performance sportive o ridurre gli inestetismi. Normalmente il consumatore non li associa ad alcun rischio, sono ritenuti sicuri ed efficaci perché pubblicizzati come tali o, più semplicemente, perché possono essere acquistati senza ricetta medica. Ma le cose stanno davvero così?

Gli integratori alimentari possono essere davvero efficaci, ma anche piuttosto inutili. Un suggerimento valido è quello di leggere sempre con grande attenzione la lista degli ingredienti.

Prendiamo come esempio un multivitaminico: se le vitamine contenute sono sintetiche, e non naturali, saranno assimilate con minor facilità dall’organismo umano. Il risultato sarà quindi deludente, rispetto all’apporto di principi nutritivi, come vitamine e sali minerali, da fonti naturali. Meglio optare quindi sempre per integratori 100% naturali, ed anche in questo caso è importante leggere bene la lista ingredienti.

Prendiamo come secondo esempio un integratore a base di estratti vegetali. Se in etichetta leggiamo che la pianta contenuta è polverizzata, sappiamo che il produttore ha utilizzato una materia prima economica e di scarsa efficacia, poiché negli estratti polverizzati non c’è alcuna garanzia di presenza certa e costante dei principi attivi efficaci di quella pianta.

Completamente diverso sarà il risultato di un’integrazione alimentare con prodotti che contengono estratti secchi titolati di piante. In questo caso, la presenza di principi attivi efficaci non è solo certa, ma anche definita.

Come capire se un integratore naturale contiene piante in forma polverizzata, oppure in forma di estratto secco titolato? Questa informazione è descritta nella lista degli ingredienti: la vera carta d’identità di ogni integratore, ben più importante di qualsivoglia slogan o messaggio pubblicitario.

