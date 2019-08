Ifi Santhià: l'onorevole Tiramani critico con i sindacati

“Quando l’assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale della Regione Piemonte Elena Chiorino ha mostrato il documento con cui i sindacati a fine luglio avallavano il licenziamento dei 79 dipendenti della Magliola-Ifi siamo rimasti tutti esterrefatti: non metto in dubbio la buona fede, ossia la volontà di dare così accesso immediato alla naspi. Ma è stato un grave errore, che ora complica decisamente la situazione e le prospettive occupazionali per gli stessi lavoratori”.

“Purtroppo da un lato sembrano esserci per la produzione alcuni spiragli di ripartenza – sottolinea Tiramani -, attraverso il percorso della cessione di ramo d’azienda, data l’esistenza comunque di significative commesse, soprattutto con Ansaldo. D’altro lato, però, la scelta quanto meno precipitosa dei sindacati rischia a questo punto di consentire a chi eventualmente subentrasse di assumere anche un numero ridotto di lavoratori, o addirittura di sostituire completamente la forza lavoro esistente. Naturalmente ci batteremo perché così non sia, ma altre recenti crisi industriali, fra cui in Piemonte quella della Pernigotti di Novi Ligure, mostrano come la strada corretta da percorrere sia sempre quella di trattare in maniera simultanea cessione dei rami d’azienda e ricollocazione del personale. Speriamo che ci sia modo di rimediare, ma un maggior dialogo dei sindacati con la Regione probabilmente avrebbe consentito di evitare questa situazione, fortemente penalizzante per gli ormai ex dipendenti della Magliola-Ifi”.