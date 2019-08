Slot machine irregolare: 12mila euro di multa al titolare

Sanzione da 12mila euro al titolare di un locale pubblico che, tra le altre cose, aveva installato e faceva utilizzare una slot machine non conforme alla normativa vigente.

A effettuare il controllo, nei giorni scorsi, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Vercelli che ha effettuato la verifica amministrativa in un esercizio pubblico situato in un centro della provincia.

L’apparecchiatura di gioco è stata immediatamente posta sotto sequestro dagli operatori di Polizia. Inoltre, al titolare dell’esercizio commerciale venivano contestate plurime violazioni di legge punite con una sanzione pecuniaria di oltre 12mila euro.

Nella mattinata di martedì, intanto, la Polizia di Stato ha provveduto del servizio di controllo del territorio avvalendosi di operatori della locale Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Torino.

Durante il servizio, sono state aumentate il numero di pattuglie volanti presenti sul territorio del capoluogo vercellese e della provincia al fine di prevenire il fenomeno dei reati predatori, soprattutto in concomitanza con la giornata del mercato cittadino.

Il personale della Polizia di Stato ha effettuato più posti di controllo lungo le strade del territorio provinciale, ispezionando oltre 160 veicoli e identificando diverse persone.

I controlli straordinari della Polizia di Stato proseguiranno anche nelle prossime settimane del periodo estivo.