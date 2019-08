Grave incidente a Villarboit, due persone imprigionate tra le lamiere

Grave incidente, nel primo pomeriggio di mercoledì, sull'autostrada Torino-Milano, all'altezza dell'area di servizio di Villarboit.

Una squadra Vigili del fuoco del Comando provinciale di Vercelli e del distaccamento volontario di Santhià, sono intervenute per estrarre le persone ferite e mettere in sicurezza la zona.

Dalle prime sommarie notizie, nell'incidente sarebbero coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura con 2 persone incastrate tra le lamiere. Una donna, estratta in condizioni gravissime, è stata portata in elisoccorso e in codice rosso all'ospedale di Novara, così come il conducente dell'auto. Un terzo ferito, in condizioni meno gravi, è ricoverato a Vercelli.

Le squadre sono tutt'ora impegnate sull'intervento. Sul posto personale autostrade 118 e polizia autostradale.