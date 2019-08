Crolla il tetto di un rustico

Brusco risveglio, mercoledì mattina, a Lozzolo dove, intorno alle 6,30 parte del tetto di un rustico che si affaccia su via Delmastro è crollato, creando rilevanti danni al fabbricato stesso ma, per fortuna, nessun problema alle persone e alle proprietà confinanti.

Sul posto, per i rilievi e la messa in sicurezza dell'edificio, è subito intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco; tuttavia via Delmastro è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale fino al ripristino delle condizioni di stabilità e sicurezza del tetto.

In un post pubblicato sui social il sindaco di Lozzolo, Roberto Sella, precisa che i proprietari dello stabile si sono già attivati in tal senso.