Pro Vercelli: ecco Franchino, ma Sangiorgi sarà da operare

Pro Vercelli. Attendendo il recupero di Iezzi e De Marino, il quartetto difensivo della Pro Vercelli dovrebbe essere questo: Franchino, Auriletto, Milesi, Volpe.

Gabriele Franchino, dunque, terzino destro, è uno dei pochi acquisti.

Nato a Gattinara 28 anni fa, ecco la sua carriera.

- 2011- 2012, 12 presenze nel Melfi in C2

e poi da gennaio 13 presenze (2 gol realizzati) nel Vigor Lamezia.

- 2012-2013, 35 presenze nel Monza in C2.

- 2013-2014, 29 presenze (2 gol realizzati) nel Monza in C2.

- 2014-2015, 11 presenze nel Monza in C2

e poi da gennaio 14 presenze (1 gol) nell'Arezzo in C.

- 2015-2016, 25 presenze nel Cuneo in C.

- 2016-2017, 29 presenze nella Vibonese in C.

- 2017-2018, 29 presenze (1 gol) nella Vibonese in D.

- 2018-2019, 12 presenze (1 gol) nella Vibonese in C.





Piove nel bagnato per Gilardino. Per il forte e promettente centrocampista Sangiorgi, infortunatosi nella partita con il Rende, si prospettano un intervento chirurgico e tempi di recupero di sicuro non brevi.

Oggi alle 18 la ripresa degli allenamenti in vista della gara di Ascoli, sabato alle ore 18,30.