"Vicini ai lavoratori Ifi: presenteremo il loro caso in settimana a Di Maio"

“Continuiamo a seguire la vicenda. In settimana incontro col Governo. Istituzioni vicine ai lavoratori anche ad agosto”: in una nota stampa la parlamentare dei 5 Stelle Jessica Costanzo ribadisce la vicinanza ai lavoratori che hanno perso il posto, ma annuncia che, mercoledì, non sarà a Santhià al tavolo convocato dal sindaco Angelo Cappuccio.

“La nostra assenza alla riunione di mercoledì a Santhià è motivata dagli impegni con il vice capo di gabinetto del Mise, Giorgio Sorial, e con il ministro Luigi Di Maio - spiega la parlamentare - con i quali avremo modo di parlare anche di questa crisi. Seguiamo da mesi la vicenda e, anche in questo periodo estivo di agosto, non intendiamo certo abbassare la guardia. Concordiamo con il sindaco Cappuccio sul fatto che le istituzioni debbano mostrare la propria vicinanza ai lavoratori di IFI. È ciò che facciamo continuando a lavorare per trovare soluzioni per il loro futuro”.