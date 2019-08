«La risposta di Pane è intrisa di arroganza, tanto cara alla sua corrente politica»

E' scontro tra l'ex sindaco di Vercelli Maura Forte e il sindaco di Trino, Daniele Pane (sull'annunciato spostamento di piazza Martiri dei Lager).

Dopo la lettera della Forte aveva fatto seguito la replica di Pane.

Adesso Maura Forte ribatte.

«Rimandiamo al mittente le accuse del Sindaco di Trino. Come lista civica ci riteniamo cittadini liberi, per cui autonomi e disponibili a dire la nostra. Questo deve essere chiaro non solo a Pane ma a chiunque. Ci stiamo impegnando per i cittadini del capoluogo ma anche per i vercellesi in generale, per cui riteniamo opportuno intervenire anche su un fatto come quello di Trino che non possiamo fare passare in second’ordine. A Pane voglio dire che la sua risposta è intrisa di arroganza, tanto cara alla sua corrente politica, mentre la politica dovrebbe essere dialogo, contrapposizione, critica. Saper accettare anche le idee degli altri. Da parte sua viene messa in campo una cattiva politica e questo non può essere accettato in silenzio. Per quanto riguarda l’accusa personale sul fatto che io non sia stata capace di amministrare durante il mio mandato, la rimando al mittente. Con la mia giunta abbiamo lavorato, molto, per Vercelli e chi ora è al governo della città raccoglie i frutti del nostro lavoro. Per cui, caro Pane, impari Lei ad amministrare, tenendo conto delle idee di tutti e non solo di pochi».