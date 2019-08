"Maura Forte si occupi di fare opposizione a Vercelli..."

Non si fa attendere la risposta del sindaco di Trino, Daniele Pane, alla lettera aperta inviata da Maura Forte sull'annunciato spostamento di piazza Martiri dei Lager.

leggi anche: TOPONOMASTICA E MEMORIA CORTA...

"Io adesso mi chiedo - scrive in un post su Facebook il sindaco di Trino - ma un amministratore che non si è preoccupata della sua città per 5 anni, ha preso una sonora e giustissima batosta elettorale pochi mesi fa, proprio per la sua incapacità amministrativa, si mette a parlare di una città, di un sindaco e di un’amministrazione che stanno ancora aspettando oggi una sua telefonata e un appuntamento per un progetto dove il Comune di Vercelli era capofila... Ma mi faccia il piacere signora Forte, si preoccupi delle sue cose.... magari fare l’opposizione le riesce meglio che amministrare...".

A distanza di una mezz'ora arriva anche la rispsota ufficiale.

"Innanzitutto - scrive il primo cittadino Daniele Pane - ci tengo a precisare un piccolo ma importantissimo particolare il Comune di cui sono orgogliosamente Sindaco e che rappresento con passione e dedizione è Trino e non Trino Vercellese.

Si perché Trino Vercellese, non esiste.... e vada per quelli che non sono delle nostre parti (i forestieri) e vada per quelli più sbadati, ma dall'ex sindaco di Vercelli Maura Forte proprio non lo posso accettare.

Per di più mentre prova, facendo la maestrina, e darmi lezioni proprio di toponomastica. E quindi alla lettera che mi è giunta oggi che iniziava "Egregio Sindaco di Trino Vercellese", mi è già venuto il prurito alla prima riga.

Poi scorgo meglio in alto a sinistra e trovo un logo, un logo di un partito "Vercelli con Maura Forte", e mi chiedo, ma cosa vorrà mai dal sindaco di Trino Vercellese (che non esiste!!) un consigliere comunale di una lista civica di Vercelli.

Beh nonostante il grossolano errore toponomastico proseguo la lettura e mi vengono poste una serie di domande in riferimento alla nuova intitolazione di una piazza di Trino (non Vercellese, ma solo Trino).

"Perché? Perché ora? Si tratta forse di un bisogno primario della popolazione? Forse i trinesi non attendevano altro? dal 2013 quella Targa è stata forse vista come incongrua?" e poi dicono dice di dubitare.

Alle domande risponderò, al momento opportuno, ai trinesi, miei concittadini fieri ed orgogliosi di vivere a Trino, solo Trino senza la desinenza Vercellese.

Alla consigliera di Vercelli Maura Forte, chiedo io: Perché? Perché interessarsi di Trino, oggi? Perchè non mentre era sindaco del Comune capoluogo? Perché non si è interessata a Trino quando era il rappresentante del Comune capofila del progetto Mospi (mobilità sostenibile) che si è arenato grazie alla sua enorme inefficienza? Perché non mi ha mai telefonato come prometteva di fare ad ogni occasione in cui ci si incontrava (sto ancora aspettando adesso)?

La risposta a queste domande in realtà non mi interessa, per due semplici motivi:

1. Oggi Vercelli ha un sindaco in gamba e che sa come si lavora, con una squadra efficiente, che si è messa subito al lavoro e ci siamo già incontrati e parlati più volte del progetto, grazie all'assessore Emanuele Pozzolo.

2. Perché credo di sapere già la risposta, la professoressa Maura Forte, dopo la sonora batosta elettorale è alla ricerca di notorietà, e non sapendo come fare ad uscire dall'anonimato e dalla pessima figura elettorale nella tornata appena conclusa, cerca in ogni modo di riemergere....

Sapete come si dice? Ogni scusa è buona!".