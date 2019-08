Scientifico di Borgosesia: novità in arrivo per il prossimo anno scolastico

Novità in vista per il liceo scientifico Ferrari di Borgosesia. E’ stata firmata in questi giorni una convenzione tra Comune di Borgosesia e Provincia di Vercelli (titolare delle scuole superiori del territorio) che consentirà agli studenti del Liceo Scientifico di svolgere le ore di ginnastica nell’area sportiva indoor e outdoor del Centro Sportivo Milanaccio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.10 fino alle 14 oltre a un pomeriggio a settimana (14,30-16,30): grazie all’impegno del Comune dunque tutte le ore di scienze motorie e sportive si svolgeranno all’interno del Milanaccio.

«Dopo tanti anni il Comune si impegna a sostenere le spese affinché gli allievi del Liceo Scientifico possano fare ginnastica al Milanaccio – spiega il sindaco, Paolo Tiramani – lo si faceva già una volta, prima dei tagli del Ministero che hanno costretto gli studenti ad affrontare spostamenti e disagi: a oggi il Ferrari per questo servizio fa riferimento all’Itis, organizzando un pullman, con difficoltà per i ragazzi, le famiglie e la scuola stessa. Una situazione diventata oggettivamente pesante da sostenere, per questo siamo convinti che i circa 30mila euro l’anno che ci costerà quest’operazione siano soldi spesi ottimamente».

Per la definizione dell’accordo è stato molto importante il contributo della consigliera Gianna Poletti: «Nella mia doppia veste di consigliera comunale e provinciale, in entrambi i casi con delega all’Istruzione – spiega l’amministratrice – ho seguito tutte le fasi della convenzione, che dà soddisfazione sia al Comune che alla Provincia, con il principale risultato di valorizzare ancor più il già ottimo servizio di questo Liceo, per il quale la Provincia è impegnata per poter quanto prima provvedere anche al completamento dei lavori di ampliamento».

La convenzione prevede che tra il 1 settembre 2019 ed il 30 agosto 2024 gli studenti del Liceo Scientifico di Borgosesia potranno utilizzare gli impianti sportivi del Milanaccio, sia le superfici a disposizione per le varie discipline sportive (volley, basket, tennis e nuoto) che i locali di servizio (spogliatoi, servizi igienici e magazzini). Sarà il gestore della struttura a garantire l’apertura, custodia e chiusura degli impianti, oltre alla pulizia degli stessi. Da parte sua la scuola garantisce il corretto utilizzo degli spazi messi a disposizione e si assume ogni responsabilità civile per eventuali danni.

In questo periodo si stanno svolgendo all’interno del Milanaccio una serie di lavori di adeguamento, seguiti con perizia ed entusiasmo dall’assessore Costantino Bertona, in modo che a settembre tutto sia pronto per ricevere i liceali.

«Con questa iniziativa, poniamo un altro tassello non solo per garantire, ma anche per migliorare i servizi nella nostra città – conclude Tiramani – dove stiamo lavorando a 360 gradi per far sì che la gente possa trovare tutto il necessario per vivere al meglio».

Intanto, dalla Provincia, arriva la conferma che, entro fine anno, verranno appaltati i lavori per la realizzazione di un nuova ala del liceo Ferrari: «Interventi da 700mila euro - spiega il consigliere Gian Mario Morello, presentando il progetto dell'intervento sulla scuola - che consentirà di concludere un ampliamento bloccato da tempo, ma assolutamente necessario»,