Ubriaco al volante: denunciato un 40enne

Un 40enne di Roasio e due automobilisti biellesi sono finiti nei guai dopo essere incappati nella rete dei controlli anti alcol messa in atto dai carabinieri. Fine settimana all'insegna di alcol e denunce da parte dei carabinieri. Un 40enne di Roasio fermato dai carabinieri di Masserano, aveva in corpo un tasso alcolico di 1,15. Il Norm di Biella ha invece controllato un 38enne di Andorno Micca, anch'esso con un tasso alcolico di 0,87. Infine sempre in città, un 32enne era alla guida del mezzo con un tasso pari a 1,77. Tutti e tre i denunciati sono stati fermati e controllati in orario notturno.