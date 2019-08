Temporali in vista: allerta giallo di Arpa

Allerta giallo per una nuova ondata di temporali in avvicinamento su vercellese e Valsesia.

Secondo il bollettino Arpa emesso per le prossime ore "Un flusso sudoccidentale di aria umida e instabile proveniente dall'Atlantico causa un progressivo peggioramento del tempo sul Piemonte tra il tardo pomeriggio di martedì e la giornata di mercoledì. Questa situazione meteorologica favorisce la formazione di rovesci temporaleschi con valori anche localmente forti, raffiche di vento e fenomeni grandinigeni sulle zone montane e pedemontane nordoccidentali che potranno interessare anche le pianure, in particolare quelle a nord del Po. Mercoledì continua la fase instabile con i temporali più intensi attesi nelle ore centrali della giornata in successiva attenuazione ed esaurimento. Le temperature sono attese in lieve calo".

Il bollettino è stato condiviso in tutte le pagine dei Comuni già colpiti, lo scorso 6 luglio dalla tremenda grandinata che ha causato molti danni in vari centri del vercellese.