Il nuovo liceo scientifico, luminoso e immerso nel verde - foto

Attraverso questo rendering, inviato a www.infovercelli24.it dal consigliere provinciale con delega all'edilizia scolastica, Gian Mario Morello, presentiamo il futuro liceo scientifico di Vercelli, così come verrà realizzato dopo l'abbattimento dell'ala "nuova", avviato in questi giorni. Il 19 agosto prossimo sarà il "D-Day", con la demolizione del corpo principale dello stabile.

Al posto del vecchio stabile sorgerà un nuovo edificio: luminoso, tecnologico e immerso nel verde; ospiterà 5 nuovi laboratori collegati con la parte storica dell’istituto e con l’ex lavatoio ristrutturato una decina di anni fa e oggi già utilizzato dalla scuola superiore cittadina.

"Dopo vent'anni, finalmente, possiamo costruire una nuova scuola superiore a Vercelli" è il commento soddisfatto del consigliere Morello.

Il nuovo edificio, per il quale Morello conta di assegnare l'appalto entro l'anno, dovrà essere terminato entro 18 mesi dall’avvio dei lavori. Rappresenterà un altro significativo investimento nell'edilizia scolastica superiore che, negli ultimi anni, ha visto importanti interventi finanziati dalla Provincia soprattutto nei centri del vercellese dove sono state aperti istituti di istruzione superiore. Per Vercelli sarà anche il primo tassello nella riqualificazione di una zona - quella che comprende anche tutta l'area della caserma Garrone - strategica per il futuro della città.

"In provincia - conclude Morello - contiamo anche di assegnare entro la fine dell'anno i lavori per il completamento della nuova ala del liceo scientifico di Borgosesia. Un cantiere bloccato da tempo che ora riusciamo finalmente a far ripartire".