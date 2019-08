Viotti e il vercellese in prima serata a Linea Verde Grand Tour

Venerdì 9 agosto, in prima serata, nella puntata Linea Verde Grand Tour con Lorella Cuccarini il territorio vercellese e la musica di Giovan Battista Viotti saranno protagonisti. In una puntata di oltre un’ora, un grande spazio sarà dedicato al più celebre compositore piemontese di ogni tempo (Viotti, ovviamente) e all’artefice della sua riscoperta ossia il violinista e musicologo Guido Rimonda, anima del Viotti Festival vercellese, che condurranno gli spettatori in un lungo e affascinante itinerario.

Dalla Genova di Paganini, dove Giulia Rimonda (figlia di Guido e precoce talento violinistico) eseguirà un capriccio del “genio maledetto” del violino, fino Fontanetto Po, paese natale di Viotti: un viaggio che rappresenta l’occasione ideale per ricordare e far scoprire al grande pubblico la vita romantica e avventurosa di Viotti, le sue molte innovazioni tecniche e stilistiche, la sua musica immortale e ultimo, ma non meno importante, il suo rivelarsi con due secoli di ritardo come il vero autore della musica della marsigliese. Brano, quest’ultimo che, in un emozionante omaggio allo spettacolo, verrà eseguito da Guido Rimonda con il suo Stradivari Leclair “Le noir” 1721 sulla vetta del Monte Rosa.

Nel complesso, dunque, ci sono tutti gli ingredienti per tenere lo spettatore incollato allo schermo anche in una serata di piena estate: emozioni, aneddoti sorprendenti, rivelazioni inattese, protagonisti accattivanti e, naturalmente, tanta bellissima musica.