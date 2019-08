89 anni e non sentirli per Jaqueline Ransy che, per la 50esima volta, tante quante le edizioni della manifestazione, ha partecipato alla Traversata a Nuoto del Lago di Viverone, arrivando al traguardo in ottime condizioni.

La donna, di origine belga e residente da anni sul lago, è l'ideatrice della gara: per lei questa 50esima volta è stata speciale in quanto ha nuotato a fianco di figli e nipoti.