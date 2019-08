Consegna la figlia undicenne a un pedifilo

Sono stati i Carabinieri di Stresa a scoprire una storia agghiacciante: una bambina di soli 11 anni era stata consegnata dalla madre a un uomo già noto per pedofilia. Ora entrambi sono in carcere. Lui, 43 anni, disoccupato, è accusato di pedofilia, lei di sfruttamento della prostituzione minorile. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Fabrizio Argentieri. I militari nella notte tra sabato e domenica hanno fermato per un controllo, insospettiti dall'andatura lenta, tra Baveno e Stresa, l'auto sulla quale viaggiava l'uomo, originario del torinese ma residente a Verbania Pallanza, con la piccola. Grazie a un'intuizione hanno deciso di approfondire, scoprendo i precedenti dell'uomo. Lo hanno portato in caserma a Stresa per un controllo. Lì è emersa la verità. L'uomo ha avuto un malore ed è stato portato per accertamenti al Castelli. La piccola è stata affidata a una comunità protetta. A casa del quarantatreenne, nel computer, è stato trovato materiale pedopornografico. Era già stato arrestato nel 2010 a Moncalieri quando una mamma aveva segnalato ai Carabinieri la presenza di un uomo che si aggirava nei giardinetti in riva al Po con un cellulare. Anche in quel caso i militari avevano sequestrato immagini e video inequivocabili