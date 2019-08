Ladri "manolesta" in azione nei centri commerciali

Due donne e un uomo, rispettivamente di 37, 35 e 27 anni, tutti residenti a Biella e gravati da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Borgosesia con l'accusa, in concorso tra loro, di furto aggravato e continuato.

La vicenda risale alla fine di giugno, quando una 63enne ha subito il furto del portafoglio. La donna era intenta a fare la spesa al supermercato Ipercoop di via XXV Aprile. Durante il suo percorso tra i banchi di vendita, la vittima si era soffermata qualche istante a valutare l’acquisto di un prodotto, perdendo di vista per un momento la borsa che aveva poggiato sul carrello. Qui sono entrati in scena i tre denunciati, che facendosi scudo l’un l’altro, hanno velocemente sottratto il portafoglio dalla borsa. Il gesto è stato così fulmineo che la donna si è accorta dell’ammanco solo una volta raggiunte le casse.

Così, immediatamente, è andata alla Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia e procedere al blocco del bancomat che, insieme ai suoi documenti ed a pochi spiccioli, era custodito nel portafoglio rubatole.

Non è stato sufficiente. I tre malfattori hanno avuto il tempo necessario per utilizzare il bancomat in tre distinti sportelli automatici del capoluogo valsesiano, riuscendo a prelevare 750 euro prima che il blocco rendesse inutilizzabile la tessera.

Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione hanno successivamente permesso di accertare che i tre erano stati i materiali autori del furto e di identificarli compiutamente e di denunciarli all'autorità giudiziaria.