Arrivano i led in altre 28 vie della città

Prosegu il progetto Vercelli a Led. Per tutto il mese di agosto, infatti, Asm Vercelli effettuerà la sostituzione e posa di un ulteriore gruppo di nuove lampade stradali a Led in altre 28 vie della città.

Le aree interessate dal servizio saranno: via Martiri del Kiwu, via San Fermo, via Zambeccari, via Egitto, via Manzone, via Viviani, piazza Mazzucchelli, via Bogatto, corso XXV Aprile, via Canton Biliemme, via Fulvio Testi, via Leblis, via Monte Bianco, via Sempione, via Col del Rosso, via degli Zuavi, via Gifflenga, via Noè, via Porzio, via Restano, via del Duomo, via Carlo Filippo di Martignana, via Carducci, corso Liberta', via Laviny, via Nigra, via Lucca, via Monaco.

In relazione alle suddette lavorazioni, potranno essere interdette alcune aree di sosta per lo stretto tempo necessario alla installazione delle nuove lampade.