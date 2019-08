Conto deposito: quali sono i prodotti migliori sul mercato?

Cos’è un conto deposito?

Un conto deposito è un tipo base di conto bancario che consente di depositare denaro, tenerlo al sicuro e prelevare fondi, il tutto permettendo di guadagnare interessi. I conto deposito si differenziano dagli standard conti corrente bancari, in quanto hanno l’obiettivo di produrre alti rendimenti sul capitale depositato. In linea generale, i conti deposito non sono soggetti a spese di gestione, anzi offrono tassi di interesse molto più alti rispetto a quelli applicati ai conti correnti tradizionali. Aprirne uno è molto semplice: avrete infatti la possibilità di scegliere se aprirlo direttamente recandovi presso l’istituto bancario o direttamente online. Si tratta di un’operazione molto semplice che richiede davvero pochi minuti.

I migliori conto deposito attualmente sul mercato: una panoramica

Il modo migliore per ottenere un ottimo rendimento per i propri risparmi consiste nell’aprire un conto deposito. Abbiamo stilato una breve lista che possa aiutarvi a comprende quali sono attualmente i migliori prodotti sul mercato, a partire da quelli presenti sul sito di migliorecontodepositoconfronto.com .

Contoprogetto di Banca Progetto : si tratta di un conto deposito che può essere aperto e gestito online senza alcuna spesa iniziale, caratteristica molto importante. Non è necessario investire un importo minimo per l’apertura del conto e non sono previste spese periodiche fisse di nessun tipo. Sul conto possono essere depositati importi fino a 1 milione di euro. La capitalizzazione del conto avviene in forma trimestrale. La remunerazione relativa a questo conto è elevata e non è previsto alcun vincolo.

Conto IoPosso di Santander Consumer Bank: questo conto deposito può essere aperto sia online, quindi in maniera virtuale, che direttamente in sede presso una qualsiasi filiale della Banca Santander. Non esistono spese iniziali relative all’apertura del conto e non è previso un importo minimo iniziale né tantomeno un importo massimo. Il Fondo Interbancario di Tutela dei depositi garantisce fino a 100.000. La sicurezza degli accessi online è garantita da codici identificativi personali. I tassi nominali sono ottimi e garantiscono un ottimo risultato. È possibile versare i propri soldi in qualsiasi momento direttamente con bonifico dal proprio conto corrente e prelevarli in libertà.

Time Deposit Web di Banca Popolare di Bari: si tratta di un conto deposito vincolato ed è tra i più convenienti della categoria. I tassi di interesse lordo crescono in base alla durata del deposito fino all’1,80% e sono riservati ai titolari di conto corrente Banca Popolare di Bari. Le somme possono essere svincolate prima della scadenza senza perdere in nessun modo gli interessi maturati nel trimestre chiuso. La capitalizzazione è infatti trimestrale. Non sono previste spese iniziali o periodiche fisse, ma questo conto ha delle limitazioni: l’importo minimo è di 1.000€ e quello massimo è pari a 150.000€. Questo tipo di conto può essere aperto online senza alcuna difficoltà ed è sicuro grazie a codici identificativi personali, token one time password fisico e mobile.