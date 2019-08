Incidente nella notte: ferito un 47enne

Ha perso il controllo della Fiat 500 sulla quale viaggiava, finendo in un canale irriguo a Livorno Ferraris, all'altezza dell'incrocio tra via Roma e via Trino (tra la provinciale 7 e la provinciale 3).

L'autista, un uomo residente a Livorno Ferraris di 47 anni, rimasto ferito e incastrato all'interno della vettura, è stato estratto dal mezzo dal personale del Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e successivamente soccorso dal 118.

La ricostruzione della dinamica dell'incindente, avvenuto poco dopo le 22 di sabato sera, è al vaglio del personale del 112 interenuto per gli accertamenti.A