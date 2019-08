Ifi: riunione con le forze politiche e assemblea con i lavoratori

E' fissato per mercoledì alle 15 il tavolo di lavoro ristretto con i consiglieri regionali, parlamentari e sindacato per affrontare la situazione della Ifi (ex Magliola). Lo comunica il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio, che, sul tema, si era preso un impegno specifico nel corso dell'asemblea della scorsa settimana.

A seguire, nel salone parrocchiale, è in programma una nuova assemblea pubblica con i lavoratori e la cittadinanza.

"Cercheremo di definire i termini di intervento, in particolare a tutela degli ex-lavoratori - spiega attraverso i social il primo cittadino di Santhià -. L’incontro si svolgerà in sala consigliare, a seguire nel Salone Parrocchiale alle 15.45 si svolgerà l'assemblea pubblica aperta a tutti con la presenza dei sindacalisti, dei lavoratori e dei cittadini. Cerchiamo di percorrere ogni strada possibile per aiutare queste famiglie e fare chiarezza sulla situazione che si è creata in Ifi-Magliola, non lo facciamo da oggi e neanche da ieri, i lavoratori sanno bene quanto siamo stati loro vicini. La situazione è gravissima e invito tutti a non perdersi in pettegolezzi o in mere strumentalizzazioni: uniamo invece le forze e cerchiamo di venirne a capo, tutti insieme".