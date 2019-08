I brasiliani della Pro stendono il Rende

Supplementari di Pro Vercelli – Rende.

Secondo minuto, primo tempo supplementare: entra Ciceri ed esce Simone Rosso.

Sesto minuto, fuori Della Morte (applaudito) dentro il brasiliano Victor Volpe.

Due gol di Azzi annullati alla Pro in due minuti per fuorigioco. Il secondo c'era, il primo probabilmente no.





Secondo tempo supplementare.

Grandissimo gol di Victor Volpe che si libera al limite dell'area e poi insacca sul sette. È il minuto 109'.

E Volpe sembra impazzito dalla gioia.

Il Rende intanto si complica la vita con l'espulsione di Lovito per proteste.

Minuto 115, punizione di Schiavon, ribatte il portiere, Azzi raddoppia: la Pro Vercelli parla brasiliano...

Esce Azzi ed entra Volpatto, mancano 5 minuti.





La Pro passa il turno. Prossimo appuntamento contro l'Ascoli.





Buone le prove di Foglia e Quagliata, due esterni alti trasformati in terzini per carenze nella rosa, di Sangiorgi fino a quando è rimasto in campo, di Schiavon e Rosso. E ha ben impressionato il centravanti Ciceri.

E poi c'è Volpe, autore di un gol da favola.

Azzi di gol ne ha fatti addirittura tre, uno valido e due negati dall'arbitro. Ha una forza fisica incredibile, ma spesso sembra litigare con la palla. Oggi comunque è tra i migliori.

Sufficienti gli altri, sufficienti meno meno Grossi e il porgtiere Moschin, troppo incerti entrambi.

Gilardino? Se questa Pro priva di difensori e attaccanti ne avesse buscate due o tre non ci sarebbe stato niente da dire. Nel primo tempo la squadra ha giocato male, nonostante la buona regia di Sangiorgi e gli spunti di Rosso. Ma nella ripresa ha giocato tra gli applausi.









Pro Vercelli: Moschin; Foglia, Milesi, Grossi, Quagliata; Azzi (Volpatto), Sangiorgi (Erradi dal 27'), Schiavon, Rosso (Ciceri dal 2', primo tempo supplementare); Mal, Della Morte (Volpe dal 4', primo tempo supplementare). A disposizione: Nobile, Ciceri, Volpe, Volpatto, Erradi, Carosso, Bigotti. All. Gilardino.

Rende: Savelloni; Sicuro, Germinio, Bruno, Blaze; Loviso, Cipolla; Morselli (Libertazzi dal 21'), Rossini, Vivacqua; Achik (Scimia dal 40').

A disposizione: Palermo, Borsellini, Ampollini, Collocolo, Origlio, Libertazzi, Scimia, Sidibe, Boito, Carbone. All. Andreoli.

Marcatori: Volpe al 109', Azzi al 115'.