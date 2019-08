Con il Rende, sarà un 4-4-2 di emergenza

Guardando i convocati, emerge un dato di fatto: è una Pro Vercelli incompleta e strana quella a disposizione di Alberto Gilardino contro il Rende, oggi al Robbiano. La squadra è incompleta: infortuni, problemi di tesseramento, ma anche pedine da acquistare.



Incompleta perché mancano difensori centrali, terzini e attaccanti, strana perché abbonda di laterali: Azzi, Rosso, Quagliata, Foglia, Volpe, lo stesso Mal.

Ma veniamo alle certezze. In porta Moschin (perché Nobile dovrebbe partire). Perno della difesa l'esperto Milesi, perno del centrocampo, invece, il promettente Sangiorgi. Esterni Rosso (in formissima ma sembra debba andarsene anche lui: peccato) e Azzi. Al centro di un 4-4-2 vedremo il giovane attaccante Della Morte (che esordì in B con Grassadonia) e il neoacquisto Ciceri.

Ecco i convocati.

Portieri: Moschin, Nobile, Bigotti

Difensori: Carosso, Grossi, Milesi, Victor Volpe.

Centrocampisti: Azzi, Erradi, Foglia, Mal, Rosso, Sangiorgi, Schiavon, Volpatto, Quagliata.

Attaccanti: Ciceri, Della Morte.

Probabile formazione (4-4-2): Moschin, Azzi (Foglia), Milesi, Grossi, Volpe (Quagliata); Foglia, Schiavon (Mal), Sangiorgi, Rosso; Della Morte, Ciceri.