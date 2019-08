Abbandonati in una scatola accanto ai cassonetti dei rifiuti

"Vergognatevi per la vostra ignoranza e per la vostra crudeltà": è con questo commento (giustamente) indignato che le volontarie di Baffi & Code raccontano il più recente ritrovamento di gattini abbandonati in malo modo da chi non si era premurato di sterilizzare la loro mamma.

Venerdì 2 agosto cinque cuccioli di pochi giorni sono stati lasciati in una scatola vicino ai bidoni dell’immondizia, sulla strada che porta alla chiesa di Larizzate.

A trovarli e portarli al gattile sono stati gli operatori di Asm che, in questo modo, hanno salvato quattro dei micetti abbandonati.

"Ora i 4 cuccioli sopravvissuti devono essere svezzati - spiegano dall'associazione - un lavoro impegnativo. Li ha portati a casa una nostra volontaria, ma stiamo cercando balie che possano aiutarci. Poi se tutto andrà bene li riuniremo e verranno portati in gattile una volta svezzati". Sperando che, successivamente, qualcuno li voglia poi adottare.