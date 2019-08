Sfascia ruote e carrozzeria a un'auto: "Ho avuto un raptus"

"Ho avuto un raptus" sarebbero queste le parole del 71enne residente a Cavaglià quando è stato identificato dai carabinieri. L'uomo, pensionato e incensurato, il pomeriggio del 20 luglio scorso ha danneggiato con un corpo contundente 3 copertoni e la carrozzeria di una Alfa Romeo Giulietta di proprietà di un'altra pensionata di 76 anni, parcheggiata a lato strada. Il fatto è avvenuto in via Vercelli e i due non si conoscerebbero. Fatto è che il danno complessivo ammonta a 3 mila euro. Il 71enne, a conclusione degli accertamenti dei carabinieri, è stato denunciato per danneggiamento.