«Squadra incompleta, giovane. Ma darà il massimo»

Pro Vercelli-Rende, gara di Coppa Italia e gara di esordio per Alberto Gilardino.

Potrebbe non essere una gara facile, tra squadra che in parte (non sappiamo quanto) è ancora da allestire e l'avversario, di sicuro ostico.

«Il Rende – dice infatti il tecnico – è una squadra con giocatori di esperienza, veloci, dovremo fare molta attenzione».

E la Pro, come sta la sua Pro Vercelli?

«Purtroppo tra infortuni e problemi di tesseramento non avrò a disposizione tutti. Domani giocheranno giocatori che erano già qui lo scorso anno, tra virgolette sono giovani esperti della categoria. Magari ci sarà qualche novità e qualcuno giocherà fuori posizione, perché non ho tutti a disposizione».

Mister, ci sarà da fare i conti con lo scetticismo della tifoseria.

«Lo so, chiedo pazienza, sono in sintonia con la società per allestire una squadra che disputi un campionato dignitoso».