Sovraccarico e senza documentazione: multa a un camionista

Una pattuglia della Polizia Stradale di Romagnano Sesia, in servizio sulla A26, ha intercettato nel territorio del Comune di Ghemme un autocarro fermo in corsia di emergenza a causa dello scoppio di un pneumatico. I successivi controlli permettevano di verificare che il mezzo, di proprietà di una ditta di Torino, trasportava un carico di batterie esauste che non solo eccedeva il peso massimo trasportabile, ma era privo del prescritto formulario per il trasporto dei rifiuti. La violazione è costata una sanzione di 3mila 100 euro. Sono in corso accertamenti per verificare la regolarità di movimentazione delle batteria.