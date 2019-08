"Ciao Capitano, compagno di squadra meraviglioso e persona stupenda"

Una persona dal cuore d'oro, sempre con il sorriso e una battuta gentile. Sono tantissimi gli amici di Marco Rova, l'ingegnere di 44 anni morto all'improvviso nella notte tra mercoledì e giovedì che lo stanno ricordando, in queste ore, attraverso commosse attestazioni di lutto.

Molti sono gli amici dei Mooskins, la squadra di basket di cui Rova era stato co-fondato e della era lo storico e amatissimo capitano. “Ventidue anni assieme non si cancellano – si legge sui profili social dei Mooskins -. Hai scelto il nostro nome e i nostri colori; hai vinto per noi e non hai mai rinunciato a metterci la faccia nelle sconfitte. Ciao Marco, ciao Dejan, ciao Capitano”.

“Un compagno di squadra meraviglioso e una persona stupenda”, ricordano i compagni di squadra che più a lungo lo avevano frequentato, ma anche anche un uomo capace di coinvolgere e far sentire a proprio agio anche “gli ultimi acquisti”.

“Quest'anno ho avuto la fortuna di giocare nella squadra da lui fondata dove ho conosciuto ragazzi che sono diventati amici e che mi hanno fatto sentire subito a casa”, aggiunge uno dei componenti della formazione.

Una persona straordinaria, fuori e dentro il campo, ricorda chi l'ha conosciuto. Un uomo dal cuore d' oro e sempre con il sorriso. “Ho celebrato con gioia il tuo matrimonio, ora mi attende il dolore del tuo funerale. Non è giusto. Riposa in pace”, ha scritto in preda al dolore don Gian Franco Brusa, amico di Rova e della sua famiglia.

Il funerale di Marco Rova viene celebrato lunedì 5 agosto alle 10,30 in duomo mentre il Rosario viene recitato domenica alle 17,30 alla Casa Funeraria di via Torino 6B a Caresanablot. Rova, che sarebbe diventato padre tra pochi mesi, lascia la moglie Elena, la mamma Giuse, il fratello Maurizio con Chiara, i suoceri Maddalena e Giampiero, le nonne Martina e Liliana.