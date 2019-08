Spiaggia per nudisti sulle rive del fiume Sesia

Dopo la positiva esperienza dello scorso luglio, con la due giorni naturista tra le rive del fiume Sesia, Varallo si prepara a essere il primo Comune in Italia con una spiaggia fluviale per nudisiti autorizzata.

La zona prescelta è quella di Balangera, nel tratto di fiume vicino all'Igloo, per la quale il Comune si prepara a far domanda al Demanio. Nella stessa zona era già stato organizzato un apprezzato week end dall'associazione Anita (Associazione naturista italiana) che aveva portato in Valsesia una cinquantina di persone: oltre ad apprezzare la zona per la bellezza della natura, i partecipanti avevano soggiornato a Varallo, dormendo e mangiando nelle strutture della cittadina e portando un certo indotto turistico. La decisione di creare uno spazio attrezzato e riservato per questo tipo di appassionati della natura può essere anche un'occasione per inserire la Valsesia in un circuito di visite programmate.