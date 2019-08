"Da gennaio non ho più preso lo stipendio: come pago le bollette?"

«E' da gennaio che non percepisco più lo stipendio. Eppure si era parlato di cassa integrazione... Invece non ho ancora visto nulla, le bollette si accumula e ho l'impressione che io e i miei 160 colleghi dell'Amteco siamo stati abbandonati da tutti» ci dice un ex dipendente.

«Come si fa ad andare avanti? Come faccio a pagare le bollette?» dice ancora.

Non c'è solo la vicenda Ifi sulla quale tenere i riflettori accesi nella difficile situazione economica locale.

Anche la situazione dei lavoratori Amteco (società vercellese che si occupa di scavi, opere stradali, energia e creazione di infrastrutture per le telecomunicazioni) non è delle più facili. Nei primi mesi dell'anno, la ditta aveva chiesto il concordato preventivo.

Ad aprile, la richiesta e poi la firma per la cassa integrazione straordinaria: Cgil, Cisl e Uil avevano chiesto l'ammortizzatore sociale e il pagamento di due mensilità arretrate. Ma i lavoratori, al momento, restano in attesa e chi, pressato dalle bollette e dalle spese, ha provato a chiedere informazioni, è stato rimbalzato da un ufficio all'altro. Senza ottenere certezze e, al momento, senza vedere nemmeno un euro.