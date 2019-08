"Un angelo a Sant'Eusebio": concerto della festa patronale

Ttradizionale e attesissimo concerto del 1° agosto, festa patronale di Sant'Eusebio, con la Camerata Ducale.

Come d’abitudine l'orchestra ha preparato un evento capace di attrarre una folta presenza di pubblico tanto da prevedere il tutto esaurito in Sant’Andrea. Il concerto, interamente dedicato alla musica lirica, sarà incentrato sulla straordinaria voce e presenza scenica di una delle più importanti soprano della scena mondiale: Alessandra Marianelli. “Un angelo a Sant’Eusebio – Alessandra Marianelli per la festa di Vercelli” è il titolo della serata, a ingresso libero, che prende il via alle 21. In scena Alessandra Marianelli, soprano, e l'Orchestra Camerata Ducale diretta da Guido Rimonda.

Saranno proposte pagine celebri e di grande impatto tratte dalle opere più importanti di Puccini, Verdi e Bellini (Oh mio babbino caro; Vissi d’Arte; Ave Maria etc.). Non sbaglierà chi noterà che il motivo ispiratore del concerto del 1° agosto corrisponde in tutto e per tutto al leitmotiv “Viotti sei tu” del prossimo Viotti Festival ovvero far ascoltare al pubblico la musica che più gli è vicina, quella che ama di più.