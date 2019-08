Camion incastrato sotto il ponte: danni al mezzo e strada interrotta

Forse non conosceva la strada o forse non ha preso bene le misure pensando di riuscire comunque a passare sotto il ponte. Con il risultato che si vede nelle foto, tratte dal profilo Facebook di un cittadino di Borgosesia.

Nella mattina di giovedì un mezzo pesante si è incastrato sotto il ponte della ferrovia che attraversa via Strona, stradina che sbuca sulla via per Valduggia.

Pesanti i danni al mezzo, come si nota nella foto, e transito compromesso fino a che il mezzi pesante non verrà rimosso.

Moltissimi i commenti sorpresi dei cittadini che, vedendo la foto e sapendo che l'altezza del ponte è segnalata, si sono chiesti per quale motivo l'autista abbia tentato "un'impresa impossibile".