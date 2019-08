Rubano 400 euro dalla colonnina delle offerte

L'attività investigativa dei carabinieri della stazione di Cavaglià ha portato all'identificazione e alla denuncia di due persone probabilmente responsabili del furto di 400 euro dalla colonnina delle offerte della chiesa Nostra Signora del Carmelo di Viverone. Il fatto, dalla ricostruzione dei militari, era avvenuto tra le 14 e le 18 del 21 luglio scorso. Ad incastrare i ladri sarebbero state alcune testimonianze e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza posizionate in zona. Sarebbe infatti stata notata l'auto sulla quale la coppia si allontanava dopo aver messo a segno il furto. Sono stati quindi denunciati a piede libero per ipotesi di furto aggravato in concorso, una donna di 34 anni di Lozzolo e un 27enne residente a Borgosesia, entrambi con precedenti specifici.