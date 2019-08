Nasconde una lametta e tenta di aggredire l'agente della penitenziaria

Con una lametta che aveva nascosto in bocca ha tentato di aggredire alcuni agenti della polizia penitenziaria. Nuova situazione critica, nei giorni scorsi, nel carcere di Billiemme. La denunica arriva dal sindacato Sappe che ricostruisce l'accaduto in una nota del segretario regionale Vicente Santilli.

"Nel pomeriggio del 26 luglio, un detenuto straniero, nel corso di un cambio di cella ha improvvisamente e senza alcun motivo aggredito alcuni dei poliziotti e poi ha tentato con una lametta, che aveva nascosto in bocca, di colpire il personale di Polizia. Tutto questo è inaccettabile". Santilli esprime "solidarietà e apprezzamento per la professionalità, il coraggio e lo spirito di servizio dimostrati di poliziotti penitenziari di Vercelli. E’ solamente grazie ai poliziotti penitenziari, gli eroi silenziosi del quotidiano a cui va il ringraziamento del Sappe per quello che fanno ogni giorno, se le carceri reggono alle costanti criticità penitenziarie".

Nel primo semestre dell'anno, secondo Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, nelle carceri italiane si sono registrati "5.205 atti di autolesionismo, 683 tentati suicidi, 4.389 colluttazioni, 569 ferimenti, 2 tentati omicidi. I decessi per cause naturali sono stati 49 ed i suicidi 22. Le evasioni sono state 5 da istituto, 23 da permessi premio, 6 da lavoro all’esterno, 10 da semilibertà, 18 da licenze concesse a internati. E la cosa grave è che questi numeri si sono concretizzati proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto, ossia con i detenuti più ore al giorno liberi di girare per le Sezioni detentive con controlli sporadici e occasionali della Polizia Penitenziaria".