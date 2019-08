Muore d'infarto a 44 anni

Un vercellese di 44 anni, Marco Rova, è morto all'improvviso, nella notte tra mercoledì e giovedì, mentre si trovava in vacanza in un hotel di Tonfano, a Marina di Pietrasanta, in Versilia.

L'uomo, ingegnere e insegnante all'Ipsia di Vercelli e a Casale Monferrato, si è sentito male all'improvviso e a nulla sono valsi i soccorsi: i medici del 118 hanno inutilmente provato a rianimarlo, ma per l'uomo non c'era ormai nulla da fare.

La moglie Elena, al sesto mese di gravidanza, è stata ricoverata sotto shock in ospedale e tenuta in osservazione, mentre la salma dello sfortunato vercellese è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale della Versilia in attesa del ritorno a Vercelli.

Rova, a Vercelli, era noto anche nel giro del basket dilettantistico e la notizia della sua morte sta rapidamente facendo il giro della città. Creando un grande dolore.