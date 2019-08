I Vigili del fuoco in corso Randaccio

Mezz'ora dopo la mezzanotte di giovedì primo agosto, tre squadre di Vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli sono intervenute in corso Randaccio per un incendio in un edificio adibito a magazzino.

Le fiamme, che hanno interessato e distrutto il tetto, sono state domate prima che si propagassero ad edifici limitrofi.

L'intervento, durato alcune ore, non ha registrato feriti .

Sul posto era presente anche la Polizia di stato.