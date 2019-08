Allarme per Gaia, sedicenne scomparsa da casa

Sono più di 24 ore che di lei non si hanno notizie. Gaia Speranza, 16enne di Sordevolo, si è allontanata dalla sua abitazione ma non è ancora chiaro se volutamente o obbligata dalla persona che era con lei, il suo ex ragazzo. A lanciare l'allarme, non solo alle forze dell'ordine ma anche sui social, i suoi famigliari e gli amici, in apprensione per lei insieme a tutto il paese e ai compagni di scuola.

Prima di scomparire, Gaia sarebbe stata vista con il suo ex, il 20enne Michael, a bordo dell'auto del giovane: una Renault Clio grigia targata DB785HF. Nella giornata di mercoledì è stato aperto il protocollo di ricerca persone, che vede coinvolti oltre ai carabinieri anche Vigili del fuoco, Aib e Protezione civile. Chiunque abbia notizie dei due giovani, al momento irreperibili, contatti le forze dell'ordine o il numero 3713427017.