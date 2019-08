Asm: il ritiro degli ingombranti si prenota anche online

Asm Vercelli ha avviato una campagna informativa dedicata al servizio di prenotazione on line per il ritiro dei rifiuti ingombranti, in un periodo, quello estivo, che tradizionalmente vede molti cittadini dedicarsi ad attività di sgombero e pulizia con un conseguente aumento dei rifiuti ingombranti da smaltire.

Il servizio di prenotazione sul sito www.asmvercelli.it offre ai cittadini la possibilità di effettuare la richiesta tramite la compilazione di un form dedicato sul sito della società, senza il vincolo degli orari del Numero Verde.

Chiunque abbia un rifiuto ingombrante da smaltire (da mobili ad elettrodomestici di grandi dimensioni, da materassi a sanitari…) ed è impossibilitato a portarlo nei centri multi raccolta presenti in città, può quindi scegliere la comoda e veloce prenotazione di ritiro a domicilio attraverso il canale on line. Un veicolo in più, totalmente gratuito, che va ad aggiungersi alla tradizionale telefonata al Numero Verde 800 777171 e alla e-mail ambiente.vercelli@asmvercelli.it.

La campagna di comunicazione, veicolata sul web tramite banner pubblicitari, è anche un richiamo a non abbandonare i propri rifiuti ingombranti per strada, con conseguenze negative sulla collettività.

Si ricorda inoltre che l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico è un reato e i trasgressori sono puniti con sanzioni pecuniarie ai sensi dell’art.76 del Regolamento sulla gestione dei rifiuti solidi urbani del Comune di Vercelli.

Per maggiori informazioni www.asmvercelli.it.