"Ibizia misteriosa": la Isla Blanca tra magia e leggende

Ibiza: misteri, magia e magnetismo. Un diario di viaggio alla scoperta della Isla Blanca tra storie di dee e dei, leggende, fantasmi, Ufo, personaggi bizzarri e creature misteriose. Un itinerario diverso e insolito per scoprire un luogo ricco di fascino e suggestioni capace di attrarre e cambiare la vita delle persone. Da Eivissa ai paesini più sperduti partendo dai tempi remoti fino ai nostri giorni.

Si intitola “Ibiza misteriosa” il nuovo libro di Gian Luca Marino edito da Undici Edizioni con le storie di Davide Traversa un altro vercellese che vive e lavora a Ibiza.

Marino e Traversa non si sono mai conosciuti in suolo bicciolano. Il primo incontro è avvenuto, grazie ai Social, proprio a Ibiza dove i due hanno scoperto di avere in comune la stessa passione per le storie misteriose. È nato così il progetto Ibiza misteriosa (che conta anche un nutrito gruppo Facebook) che si è sviluppato attraverso viaggi, passeggiate, ricerche e tante esplorazioni.

«A Ibiza - spiega Marino - oltre ai divertimenti e alla vita mondana spesso portata agli eccessi, esiste un universo atavico, che si lega nel profondo agli archetipi, misterioso, intrigante e coinvolgente che abbraccia storia, cultura, tradizioni, popoli antichi e contemporanei, misteri, leggende e magia».

Il libro è disponibile presso tutte le librerie italiane e naturalmente in quelle vercellesi oltre che sui principali store di libri online.