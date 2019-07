Enel X: a Trino 8 stazioni di ricarica elettrica

Prosegue il piano di sviluppo targato Enel X per garantire una rete di ricarica per veicoli elettrici efficiente e capillare. E’ proprio Trino a essere una delle protagoniste della trasformazione verso una mobilità sostenibile a zero emissioni.

Si è svolta oggi a Trino l’inaugurazione di 8 punti di ricarica, posizionati in piazza Garibaldi, piazza 29 Maggio e piazza Gioberti. L’amministrazione ha infatti aderito alla proposta avanzata nelle scorse settimane da Enel X per la realizzazione di una rete di ricarica per i veicoli elettrici senza alcun costo per l’amministrazione comunale. Le stazioni sono state posizionate in punti strategici della città e sono dotate di due punti di ricarica utilizzabili contemporaneamente.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato Daniele Pane, sindaco di Trino e per Enel X Christian Sortino, responsabile per il Piemonte Settentrionale e la Valle d’Aosta.

Il protocollo di intesa siglato tra Enel X e l’Amministrazione Comunale di Trino prevede che la società del Gruppo Enel si occupi dell’installazione, dell’attivazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ricarica.

“Ringrazio Enel X per la grande professionalità e per l’attenzione dedicata alla città di Trino - ha commentato il sindaco Pane -. Una sinergia che ci consentirà di raggiungere un risultato fondamentale: promuovere la mobilità sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni legate al traffico automobilistico e favorendo quindi la diminuzione dell’inquinamento atmosferico, a vantaggio di tutti i cittadini e dell’ambiente”.