Da Asm alla Farmaceutica: tempo di nomine in Comune

Tempo di nomine per gli incarichi in enti, società partecipate e per alcuni ruoli di garanzia istituiti negli anni scorsi dal Comune. In questo giro di nomine, nella maggior parte dei casi si tratta di incarichi che verranno ricoperti a titolo gratuito. Il compenso, infatti, è previsto solo per presidente e consiglieri di amministrazione di Asm.

All'albo pretorio sono stati pubblicati gli avvisi per la raccolta di candidature di persone interessate a ricoprire gli incarichi di Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Vercelli (finora era stato ricoperto da Paolo Pulcina); Garante dei diritti dei detenuti (incarico assolto da Roswitha Flaibani), del rappresentante del Comune nel consorzio Univer (al posto del dimissionario Gabriele Bendazzi); nell'azienda Farmaceutica (finora retta dal presidente Ezio Robotti e dai consiglieri Marilina Amisani, Annamaria Canton, Enrico Ruffino e Maria Emilia Bogni). In tutti i casi si tratta di incarichi per i quali non è previsto compenso.

Da rinnovare anche per il consiglio di amministrazione della scuola comunale di musica Vallotti: anche in questo caso si tratta di un incarico gratuito.

Mentre sono previsti compensi per il presidente e i due componenti del consiglio di amministrazione di Asm di nomina comunale (34.457 euro per il presidente e 19.800 per i consiglieri; incarichi svolti nel quinquennio da Sandro Baraggioli e da Francesco Bavagnoli e Pier Luigi Ranghino).

Il termine di raccolta di tutte le candidature è fissato entro le ore 13 di venerdì 30 agosto; le domanda possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo in piazza Municipio 5, Vercelli (da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13); possono essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, se gli interessati dispongono di casella di posta certificata, al seguente indirizzo: protocollo@cert.comune.vercelli.it; o ancora possono essere inviate con raccomandata A.R. (saranno prese in considerazione solo le raccomandate pervenute nei termini stabiliti).