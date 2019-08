Vigilanza nei siti di Trino e Saluggia

Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi il Viceprefetto Vicario di Vercelli, dottor Mariano Savastano, ha adottato un provvedimento che impone l’esecuzione delle prestazioni indispensabili di vigilanza e tutela dei siti nucleari di Trino e Saluggia.

La misura si è resa necessaria a seguito della proclamazione dello sciopero, per le giornate del 1 e 2 agosto, da parte delle guardie particolari giurate dipendenti da Istituti di vigilanza e mira ad assicurare la presenza in servizio di una aliquota di guardie presso i predetti siti nucleari, in modo da salvaguardarli da potenziali pericoli concernenti la sicurezza.