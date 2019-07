Tragico schianto sulla A4, morti due vercellesi

Un uomo e una donna di San Germano Vercellese sono morti nella notte, in un tremendo incidente avvenuto sulla A4, mentre l'auto condotta dalla donna, una Mercedes Slk, percorreva il tratto di Settimo, in direzione Milano. La conducente aveva 53 anni. Come lei è morto anche il passeggero, un uomo residente a San Germano, che è stato sbalzato fuori dall’auto: per entrambi i soccorsi prestati dall’equipe del 118 si sono rivelati vani. Altre due persone, una coppia in partenza per il viaggio di nozze, sono rimaste ferite.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Novara Est, la Mercedes, che si trovava in terza corsia, avrebbe sbandato verso destra centrando il guard rail lungo la corsia di emergenza. L’urto ha fatto carambolare la vettura e, per la Punto che stava sopraggiungento, sulla quale viaggiava la coppia di sposi, sarebbe stato impossibile evitare l'impatto. I due occupanti della seconda auto, un 30enne e la moglie 26enne, sono residenti a Torino: stavano raggiungendo la Malpensa per partire per il viaggio di nozze. Entrambi sono ricoverati all’ospedale Giovanni Bosco a Torino e non sarebbero in gravi condizioni. (notizia in aggiornamento)