Scontro sulla Tangenziale Ovest: due persone in ospedale

Auto distrutte e due persone in ospedale per un incidente avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 15,4, sulla Tangenziale Ovest, all'incrocio con incrocio via Carengo.

A scontrarsi una Citroën C8 con a bordo 3 passeggeri e una Nissan Juke con un solo occupante. Per i soccorsi, sul posto, sono intervenute una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli e un mezzo del 118 che, dopo aver prestato le prime cure ai feriti, ha poi portato in ospedale due persone per ulteriori accertamenti.

L'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e prestare i primi soccorsi sanitari alle persone

La dinamica dell'incidente è in via di accertamento da parte della Polizia locale.