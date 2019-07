Aggredirono gli agenti della Questura: in cella due ultrà del Novara

Avevano inveito con cori da stadio, ingiuriando gli agenti della Questura, intervenuti dopo che i buttafuori del Globo avevano cercato di allontanare dal parcheggio della discoteca un gruppo di tifosi del Novara Calcio. Poi, dalle parole, qualcuno di loro era passato ai fatti, colpendo gli agenti e minacciando altre ritorsioni. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Vercelli con i colleghi di Novara e la Digos - Squadra tifoserie di Novara, aveva permesso di identificare i vari partecipanti alla rissa e, attraverso la videosorveglianza della discoteca, i poliziotti avevano identificato i due capi tifoseria, denunciati per lesioni e minacce ai danni degli agenti e subito poi colpiti dal Daspo, emesso dal Questore di Novara.

Una vicenda che risale a dieci anni fa, ma che, in questi giorni, ha portato in carcere due ultrà novaresi: A.S. 44 anni, dovrà scontare una pena complessiva di 7 anni e 28 giorni di carcere. L'uomo era già stato condannato per altri reati per i quali aveva beneficiato di un indulto, ora revocato. Per lui si sonon dunque aperte le porte del carcere.

Stesso iter, ma con una condanna a 5 anni, 9 mesi e 16 giorni per F.S., 45 anni che, una volta uscito, dovrà anche stare in libertà controllata per un anno e 11 mesi.