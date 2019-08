Novant'anni di Corriere Eusebiano raccontati in una mostra

Il Corriere Eusebiano compie 90 anni e, fino a settembre, una mostra allestita in cattedrale racconta questa lunga avventura editoriale e il mondo dell'informazione cattolica.

Il primo numero del settimanale della diocesi di Vercelli “L’Eusebiano” viene diffuso il 1 agosto del 1929, proprio in occasione della festa patronale: la mostra ripercorre questi nove decenni di storia, attraverso la riproduzione delle pagine con le quali L’Eusebiano prima e il Corriere Eusebiano poi hanno raccontato società e storia. Un lasso di tempo significativo che assume un valore ancora più impressionante se pensiamo a quali eventi questo simbolico “contenitore” ha raccolto al proprio interno: dal crollo di Wall Street a quello delle Torri Gemelle, passando attraverso la tragedia planetaria della Seconda Guerra Mondiale e la ripresa post bellica, per arrivare sino alle sfide della globalizzazione in cui siamo immersi.

La mostra, realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e con il patrocinio del Comune di Vercelli, è stata curata da Flavio Quaranta e Cristina Perucca e realizzata tecnicamente da Publycom e Spegi. L’allestimento resterà poi visitabile sino a settembre negli orari di apertura della Cattedrale.