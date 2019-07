Scivola durante una scalata sul Monte Rosa: salvato dai soccorritori

E' stato recuperato illeso l'alpinista che stava scalando, come primo di cordata, sulla torre Castelfranco sul Monte Rosa. L'alpinista stava scalando sul versante di Macugnaga, quando ha perso un appiglio ed è scivolato, ma gli ancoraggi di protezione hanno fatto il loro dovere e lo hanno salvato arrestando la caduta. L'uomo era impossibilitato a tornare sulla via e ha dovuto aspettare l'intervento dei soccorritori. Soccorso alpino civile e Guardia di Finanza di Alagna, sono stati portati in quota dall'elisoccorso di Borgosesia, che ha poi effettuato il recupero per mezzo del verricello. Per lo scalatore solo qualche escoriazione e un bello spavento.